Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги операции «Ночной город»

Профилактическая операция «Ночной город», как правило, проводится в ночь с пятницы на субботу и направлена на стабилизацию обстановки, связанной с аварийностью на дорогах, обеспечение общественного порядка на улицах Севастополя и в других местах массового пребывания людей, пресечение и раскрытие преступлений.

Для наиболее эффективной работы по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также на основании анализа аварийности и мест возможного появления нетрезвых водителей, были определены 14 постов, задействовано 40 сотрудников подразделений Госавтоинспекции. Кроме этого, в период с 22:00 до 01:00 в районе 6 км автодороги «Севастополь — Инкерман» организовано проведение сплошной проверки для выявления водителей транспортных средств, управляющих в состоянии опьянения, — уточнили в УМВД по г. Севастополю.

За время проведения операции «Ночной город» автоинспекторами было составлено 16 административных материалов за различные правонарушения, в том числе задержаны три водителя за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Еще один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция напоминает:

При отказе от медицинского освидетельствования, равно как и при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном случае управления транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ, за что предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.