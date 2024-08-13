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Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Ночной город»

Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Ночной город»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 15:06 13.08.2024

В минувшие выходные Госавтоинспекция Севастополя в полном составе заступила на охрану общественного порядка с целью снижения уровня аварийности и обеспечения общественного порядка на улицах города. Основной целью профилактического рейда «Ночной город» является целенаправленная работа по профилактике и предупреждению ДТП, выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах города Севастополя.

За время проведения рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 15 нарушений правил дорожного движения: три водителя отказались пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников ДПС, двое граждан были задержаны за управление автомобилем, не имея права управления транспортным средством, а также выявлены нарушения правил маневрирования, нарушение правил перевозки детей и светопропускаемости передних боковых стекол.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено движение двух несовершеннолетних, управлявших мототранспортом, не имея права управления транспортными средствами. В отношении родителей сотрудниками ПДН составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривается административная ответственность по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное совершение аналогичного правонарушения предусматривает уголовную ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

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