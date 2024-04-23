Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Ночной город»

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Севастополя провели профилактический рейд «Ночной город», направленный на стабилизацию обстановки с аварийностью, обеспечение общественного порядка на улицах и в других местах массового скопления людей, пресечение и раскрытие преступлений.

Для наиболее эффективной работы по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также на основании анализа аварийности и мест возможного появления нетрезвых водителей, была разработана расстановка сил и средств, согласно которой определены 8 маршрутов, задействовано 48 сотрудников подразделений Госавтоинспекции, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

За время проведения рейда «Ночной город», автоинспекторами было составлено 58 материалов, в том числе задержан один водитель за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Также в ходе рейда на одного водителя составлен административный материал за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей и задержание транспортного средства.

Кроме этого, один водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, еще один управлял неисправным автомобилем.

Также автоинспекторы выявили водителя, который нарушил правила перевозки детей в салоне автомобиля, за что предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей. С набережной Корнилова эвакуировано четыре транспортных средства на специализированную площадку.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает, что профилактический рейд «Ночной город» является регулярным и проводится в местах массового отдыха людей, на городских магистралях и в сельских поселениях.