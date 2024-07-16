Госавтоинспекция Севастополя подводит итоги рейда «Ночной город»

Для наиболее эффективной работы по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, была разработана расстановка сил и средств. На основании анализа аварийности и мест возможного появления нетрезвых водителей определены 7 маршрутов, на которых задействовано 36 сотрудников подразделений Госавтоинспекции.

За время проведения рейда автоинспекторами было составлено 24 административных материала. Четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, за что им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Трое водителей нарушили ч.1 ст. 12.16 КоАП РФ, на них составлены административные материалы за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей и задержание транспортного средства.

Кроме этого, к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ привлечены трое водителей, не имеющих права управления транспортным средством. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривается административная ответственность по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное совершение аналогичного правонарушения предусматривает уголовную ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю