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Госавтоинспекция Симферополя подвела итоги профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!»
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Симферополя подвела итоги профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:28 15.11.2023

В целях снижения аварийности и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов Госавтоинспекция Симферополя провела профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!».

Ежедневно инспекторы ГИБДД несли службу на аварийно-опасных участках, а также оживленных перекрестках и пешеходных переходах. Помимо пресечения административных правонарушений сотрудники проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения. Особое внимание было обращено на соблюдение пешеходами правил безопасного перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, а водителями соблюдения скоростного режима, требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки в местах движения пешеходов, — сообщили в Госавтоинспекции.

Буквально за 3 дня было пресечено 305 нарушений правил дорожного движения, из них 234 – пешеходами и 71 – водителями, которые не соблюдали правила проезда пешеходных переходов.

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