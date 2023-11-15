Госавтоинспекция Симферополя подвела итоги профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!»

В целях снижения аварийности и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов Госавтоинспекция Симферополя провела профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!».

Ежедневно инспекторы ГИБДД несли службу на аварийно-опасных участках, а также оживленных перекрестках и пешеходных переходах. Помимо пресечения административных правонарушений сотрудники проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения. Особое внимание было обращено на соблюдение пешеходами правил безопасного перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, а водителями соблюдения скоростного режима, требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки в местах движения пешеходов, — сообщили в Госавтоинспекции.

Буквально за 3 дня было пресечено 305 нарушений правил дорожного движения, из них 234 – пешеходами и 71 – водителями, которые не соблюдали правила проезда пешеходных переходов.