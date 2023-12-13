Госинспекторы минприроды Крыма обнаружили и ликвидировали стихийную свалку в Симферопольском районе

Госинспекторами минприроды Крыма ликвидирована несанкционированная свалка отходов на общей площади около 20 кв. метров на территории села Перевальное Добровского сельского поселения (в Симферопольском районе). Факт несанкционированного размещения отходов производства и потребления был обнаружен в ходе выездного обследования. К сожалению установить «авторов» стихийной свалки в лесочке не удалось (а жаль, и убрали бы, и штраф заплатили).

Свалка была ликвидирована в рамках субботника, организованного управлением государственного контроля (надзора) Центрально-Крымского региона минприроды Крыма. Призываем гостей и жителей республики бережно относиться к окружающей среде и складировать отходы только в специально отведенных для этого местах, — сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РК.