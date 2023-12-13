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Госинспекторы минприроды обнаружили и ликвидировали стихийную свалку в Симферопольском районе

Госинспекторы минприроды Крыма обнаружили и ликвидировали стихийную свалку в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 21:42 13.12.2023

Госинспекторами минприроды Крыма ликвидирована несанкционированная свалка отходов на общей площади около 20 кв. метров на территории села Перевальное Добровского сельского поселения (в Симферопольском районе).  Факт несанкционированного размещения отходов производства и потребления был обнаружен в ходе выездного обследования. К сожалению установить «авторов» стихийной свалки в лесочке не удалось (а жаль, и убрали бы, и штраф заплатили).

Свалка была ликвидирована в рамках субботника, организованного управлением государственного контроля (надзора) Центрально-Крымского региона минприроды Крыма. Призываем гостей и жителей республики бережно относиться к окружающей среде и складировать отходы только в специально отведенных для этого местах, — сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Госинспекторы минприроды Крыма обнаружили и ликвидировали стихийную свалку в Симферопольском районе

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