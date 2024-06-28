Госизмена. Приговор – 16 лет колонии строгого режима. Что натворил беглый крымчанин

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ялты, 1976 г.р. Крымчанин признан виновным в государственной измене.

Установлено, что в феврале 2022 года мужчина вступил в отдельную моторизованную бригаду вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации, – сообщили в прокуратуре.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ст.275 Уголовного кодекса Российской Федерации — государственная измена, то есть совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника.

От органов предварительного следствия подсудимый скрылся, объявлен в международный розыск. Действия подсудимого выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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