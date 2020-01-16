Госкомрегистр Крыма разъясняет, как узнать кадастровую стоимость земельного участка

Госкомрегистр Крыма сообщает о существующих механизмах поиска актуальной информации после применения результатов государственной кадастровой оценки. По словам специалистов, кадастровую стоимость земельного участка можно узнать несколькими способами.

В ноябре 2019 года Совет министров РК принял решение о применении результатов государственной кадастровой оценки (ГКО) земельных участков, расположенных на территории Крыма. Напомним, кадоценка проводилась согласно норм федеральных законов и методических рекомендаций, утвержденных приказами Минэкономразвития России. Применение результатов ГКО означает, что в 2021 году собственникам земли начнут приходить платежки по уплате земельного налога, рассчитанного уже из кадастровой, а не нормативной цены, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В этой связи крымчане стали чаще искать информацию об актуальной стоимости участков.

Нередко собственники земли прибегают к известному онлайн-ресурсу «Публичная кадастровая карта России», где среди прочих сведений об объектах недвижимости отображаются данные и о кадастровой стоимости. Кроме того, в случае установления кадстоимости данные можно найти на портале Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online ». Но стоит учитывать, что такие сведения после внесения в базу специалистами комитета на вышеуказанных ресурсах могут отображаться с определенной задержкой. Более надежный вариант – заказать в МФЦ выписку о кадастровой стоимости земельного участка, предоставляемую на бесплатной основе, – сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

По словам главы ведомства, помимо 948 000 участков, оцененных исполнителем госконтракта, сведения о которых в 2016 году содержались в Едином госреестре недвижимости, силами специалистов Госкомрегистра в ЕГРН также будут внесены данные о кадастровой стоимости в отношении более 200 000 вновь образованных и тех участков, у которых были изменены характеристики (например, вид разрешенного использования).