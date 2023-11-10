Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым БТИ» внедряет экстерриториальный принцип оформления заказов на предоставление услуг. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Найле Халилова по итогам рабочего совещания с руководством и директорами филиалов ГУП.

На официальном сайте предприятия размещен утвержденный внутренним приказом полный перечень услуг, оказываемых специалистами «Крым БТИ» , а также опубликованы расценки на проведение кадастровых, геодезических и иных видов работ и размеры платы за услуги. Здесь же размещены адреса и телефоны администрации и всех филиалов ГУП в городах и районах республики, куда обращаются жители и гости полуострова. Однако принимая во внимание тот факт, что процедура предоставления услуги от формирования заявки до получения готового результата может проходить в несколько этапов, в «Крым БТИ» работают над тем, чтобы в интересах граждан и организаций оптимизировать этот процесс. Так, с недавних пор подать заявку на проведение технической инвентаризации домовладения или изготовление справки о принадлежности объекта можно в любом филиале БТИ, даже если сам объект недвижимого имущества территориально находится в другой части региона.

Представьте ситуацию: семья планирует брать кредит под залог недвижимости и для выдачи ипотеки банк требует от заявителя технический паспорт квартиры. Квартира находится, скажем, в Ялте, а ее собственник живет в Симферополе. Живя в Ялте владелец, конечно, мог бы обратиться за оформлением заказа в ближайший филиал БТИ и в обозначенный день ему понадобилось бы только обеспечить доступ на объект специалиста-техника БТИ для проведения замеров. А вот поездка из Симферополя для подачи заявки повлекла бы за собой дополнительные временные и финансовые траты. Теперь отдельно выезжать в Ялту, просто чтобы сделать заказ по месту, нет необходимости. Даже если объект недвижимости находится в другом городе или районе собственник квартиры или его законный представитель могут обратиться за услугой в администрацию ГУП или любой филиал, куда ему будет удобно. Результат предоставленной услуги, тот же техпаспорт, заказчик так же сможет забрать по месту обращения, – цитирует пресс-служба Найле Халилову.