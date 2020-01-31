Госкомрегистр РК: архивные копии украинских правоустанавливающих документов можно получить бесплатно

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру напоминает: граждане могут бесплатно получить архивные копии украинских правоустанавливающих документов. С момента предоставления данной услуги в апреле 2016 года по 2020 год управлением ведения Единого государственного реестра недвижимости и архива центрального аппарата ведомства предоставлено по запросам граждан более 11300 архивных копий. Подобную работу осуществляют и другие территориальные подразделения Госкомрегистра.

Выдача гражданам сведений из архива документов, ранее принадлежавших территориальным органам Укргосреестра и Госземагентства Украины, до сих пор остаётся весьма востребованной услугой Госкомрегистра. По вопросам разъяснения порядка предоставления таких сведений, утвержденного соответствующим приказом ведомства, граждане часто обращаются в наш call-центр. С помощью архивных копий граждане доказывают в судах свое ранее возникшее право на объекты недвижимости и земельные участки, например, если оригинал правоустанавливающего документа был утерян или поврежден, – цитирует пресс-служба председателя комитета Александра Спиридонова.

По словам главы ведомства, для получения архивных копий заявителям достаточно письменно обратиться в Госкомрегистр либо его территориальные отделы. Поступившие в ведомство запросы рассматриваются в течение 30 календарных дней с момента регистрации. Если для поиска документа в архиве необходимо больше времени, гражданину сообщают об этом дополнительно.