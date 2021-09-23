Госкомрегистр РК: договор по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему, должен быть нотариально удостоверен

О том, что договор по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему лицу, должен быть нотариально удостоверен, напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Татьяна Вяткина.

Процедура регистрации прав на имущество граждан, не достигших 18-летнего возраста, имеет свои особенности. Так, несовершеннолетние делятся на две возрастные категории: это лица от 14 до 18 лет и младше 14. Первые вправе самостоятельно совершать куплю-продажу, дарение, обмен и другие операции с недвижимостью c письменного согласия родителей или попечителей. За вторую категорию граждан сделки могут совершать их законные представители (родители, усыновители, опекуны). Однако в обоих случаях в составе пакета документов, подаваемого на регистрацию перехода прав, необходимо предоставить предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение юридически значимых действий с недвижимостью несовершеннолетнего. Такое разрешение выдается с учетом интересов несовершеннолетнего ребенка. К примеру, в нем может содержаться условие о приобретении в собственность ребенка другой недвижимости вместо отчуждаемой. «Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что любое отчуждение имущества лиц, не достигших 18 лет, подлежит нотариальному удостоверению. Причем неважно принадлежит ли продаваемый дом или участок несовершеннолетнему полностью либо он является участником общей собственности. Без нотариальной формы договора такая сделка является недействительной. В свою очередь подать документы в Госкомрегистр может сделать любая из сторон сделки, так и сам нотариус, удостоверивший договор купли-продажи, — отмечает специалист.