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Госкомрегистр РК о возможности подачи документов на оформление недвижимости через окна МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 23.03.2021

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым информирует о возможности подачи документов на оформление недвижимости органами государственной и муниципальной власти через окна ГБУ РК «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг»  до конца 2021 года. Соответствующее распоряжение № 60-рп подписано председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком и опубликовано на портале Правительства РК.

Данное решение принято в целях обеспечения регистрации прав и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и государственной собственности. Получение услуг учетно-регистрационной сферы доступно и в электронном виде через портал Росреестра. Также напоминаем, что органам исполнительной власти и местного самоуправления Крыма рекомендовано было переходить на электронную подачу документов еще с 2017 года, — цитирует пресс-служба ведомства заместителя председателя Госкомрегистра Валентину Кирлицу.

 

Госкомрегистр РК о возможности подачи документов на оформление недвижимости через окна МФЦ

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