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Выездные приёмы специалистов Госкомрегистра РК в ноябре: 33 населённых пункта
иллюстрация: пресс-служба Госкомрегистра РК

Госкомрегистр РК: проверки юрлиц и предпринимателей органами госземнадзора возобновлены

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:44 15.02.2021

В нынешнем году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами государственного земельного надзора возобновлены в полноценном режиме.  По словам главы Госкомрегистра Александра Спиридонова, ограничения по проведению надзорных мероприятий, введенных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438, распространялись только на прошлый год.

Исключением для организации проверки субъектов предпринимательства на предмет соблюдения норм земельного законодательства были случаи, когда имелись признаки угрозы жизни и здоровью граждан. С 1 января 2021 года вышеуказанное постановление прекратило действие. В ведомстве в очередной раз напоминают представителям бизнеса о необходимости работать в соответствии с требованиями закона во избежание правовых последствий. «Некоторые граждане в период действия моратория пытались избежать наказания за нарушения, прикрываясь статусом предпринимателя. Например, наши инспекторы выходили на проверку в отношении физического лица, построившего автомойку на участке под индивидуальное жилищное строительство в Симферополе. В ходе проверки гражданин заявлял, что он – индивидуальный предприниматель и предоставлял соответствующие документы. Таким образом, коммерсант попадал под действие указанного постановления и органы прокуратуры нам проверку не согласовывали. Теперь такой «фокус» не пройдет, – цитирует пресс-служба Александра Спиридонова.

В 2020 году Госкомрегистром направлено в прокуратуру на согласование материалы для проведения 658 внеплановых проверок, из которых одобрено только 331 надзорное мероприятие. С начала 2021 года прокуратурой уже согласовано проведение 33 проверок юрлиц, ряд материалов еще рассматривается.

Госкомрегистр РК: проверки юрлиц и предпринимателей органами госземнадзора возобновлены

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