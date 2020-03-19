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Госкомрегистр РК: сложная эпидситуация – не причина для нарушения сроков оформления недвижимости

Госкомрегистр РК: сложная эпидситуация – не причина для нарушения сроков оформления недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 10:42 19.03.2020

Глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов обсудил со специалистами порядок работы в случае  введения руководством Российской Федерации и Республики Крым  дополнительных ограничительных мер по предотвращению распространения  коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Руководитель ведомства подчёркивает: режим повышенной готовности и сложная эпидемиологическая ситуация – не  причина для нарушения законодательно установленных сроков оформления  недвижимости.  Напомним, что на основании  введенного в Крыму режима повышенной готовности, в комитете уже временно  приостановлен ряд консультаций — здесь. Тем не менее ограничение не распространяется на приемы граждан руководителями территориальных подразделений и центрального аппарата Госкомрегистра, которые продолжаются по утвержденному графику.

Второй важный момент – до наших специалистов доведено, что они должны  соблюдать сроки регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Им  стоит выполнять свою работу с запасом по времени, так как если в Крыму,  например, будет введен карантин либо любые другие меры предосторожности  – это никак не отменяет действие Федерального закона № 218 – «О  государственной регистрации недвижимости, — цитирует пресс-служба Комитета Александра Спиридонова. — Его положения в том числе в  части сроков оформления объектов не должны быть нарушены. 

Кроме того, председатель комитета напомнил, что в Госкомрегистре созданы  условия для консультации заявителей без личного контакта граждан со  специалистами ведомства: по телефону, через социальные сети, а также по  системе видеоконференцсвязи.

Госкомрегистр РК: сложная эпидситуация – не причина для нарушения сроков оформления недвижимости

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