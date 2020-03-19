Госкомрегистр РК: сложная эпидситуация – не причина для нарушения сроков оформления недвижимости

Глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов обсудил со специалистами порядок работы в случае введения руководством Российской Федерации и Республики Крым дополнительных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Руководитель ведомства подчёркивает: режим повышенной готовности и сложная эпидемиологическая ситуация – не причина для нарушения законодательно установленных сроков оформления недвижимости. Напомним, что на основании введенного в Крыму режима повышенной готовности, в комитете уже временно приостановлен ряд консультаций — здесь. Тем не менее ограничение не распространяется на приемы граждан руководителями территориальных подразделений и центрального аппарата Госкомрегистра, которые продолжаются по утвержденному графику.

Второй важный момент – до наших специалистов доведено, что они должны соблюдать сроки регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Им стоит выполнять свою работу с запасом по времени, так как если в Крыму, например, будет введен карантин либо любые другие меры предосторожности – это никак не отменяет действие Федерального закона № 218 – «О государственной регистрации недвижимости, — цитирует пресс-служба Комитета Александра Спиридонова. — Его положения в том числе в части сроков оформления объектов не должны быть нарушены.

Кроме того, председатель комитета напомнил, что в Госкомрегистре созданы условия для консультации заявителей без личного контакта граждан со специалистами ведомства: по телефону, через социальные сети, а также по системе видеоконференцсвязи.