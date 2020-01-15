Госкомрегистр РК в 2019 году зарегистрировал сотни арестов на объекты недвижимости

Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым зарегистрировали порядка 9000 арестов на объекты недвижимости в 2019 году. Ограничение права или обременение объекта, отмечают в пресс-службе ведомства, является одним из важных механизмов защиты имущественных прав физических и юридических лиц. Основанием для внесения в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) соответствующей записи о земельном участке, строении или сооружении может послужить решение судебных органов, либо соответствующее постановление судебных приставов-исполнителей.

Динамика у отдела регистрации арестов и запрещений комитета положительная. К примеру, если за первую половину 2019 года в ЕГРН были внесены сведения о 3400 обременениях, то уже за оставшееся полугодие эта цифра выросла почти в 3 раза. Что касается снятия арестов и запретов, то в прошлом году наши специалисты осуществили около 3000 таких регистрационных действий. Отдельно хотелось бы напомнить гражданам о дополнительных механизмах защиты своей недвижимости. Каждый вправе написать заявление о запрете совершения учетно-регистрационных действий без личного участия, и специалисты профильного отдела внесут соответствующую запись в ЕГРН. Если в этом случае документы для оформления объекта будут поданы любым другим лицом, кроме правообладателя – их вернут заявителю без рассмотрения. Этой возможностью граждане воспользовались около 900 раз за прошлый год, что также значительно превышает показатели предыдущих периодов, — уточнил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.