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иллюстрация: пресс-служба Госкомрегистра РК

Госкомрегистр РК: в работу по выявлению правообладателей учтенных объектов недвижимости должны включиться муниципалитеты

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 11:10 30.09.2021

В работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости следует активно включиться всем муниципалитетам — мнение выразила председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль по итогам межведомственного совещания, посвященного вопросам реализации Федерального закона № 518-ФЗ на территории региона.  В целях выявления правообладателей ранее учтенной недвижимости Госкомрегистр предоставил муниципальным образованиям республики данные о более чем 1 млн 600 тысячах объектах недвижимого имущества и земельных участках, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

По поручению Главы Крыма Сергея Аксёнова еженедельно будет проводиться мониторинг выполнения данного закона и как следствие – наполнения ЕГРН актуальными сведениями о правообладателях. Стоит напомнить, что главы органов местного самоуправления, наделенных соответствующими полномочиями, несут персональную ответственность за реализацию 518-го федерального закона и проведение мероприятий по обеспечению внесения сведений о них в реестр, — цитирует пресс-служба Инну Смаль.

Сотрудники Госкомрегистра и территориального управления Росреестра дали должностным лицам администраций разъяснения по проблемным вопросам, с которыми те столкнулись при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости. В ходе совещания представители органов местного самоуправления озвучили просьбу о доработке предоставленного Росреестром программного обеспечения (скриптов) для расширения возможностей по выгрузке сведений из ЕГРН.

Госкомрегистр РК: в работу по выявлению правообладателей учтенных объектов недвижимости должны включиться муниципалитеты

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