Госкомрегистр РК в сентябре приостановит прием заявлений на госуслуги учетно-регистрационной сферы

В связи с переходом в Республике Крым на работу в программном комплексе «Федеральная государственная система ведения Единого государственного реестра недвижимости» (ФГИС ЕГРН) с 7 по 20 сентября 2020 года временно приостанавливается прием заявлений на оказание государственных услуг учетно-регистрационной сферы. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов. Введение в эксплуатацию нового программного обеспечения по всей территории Российской Федерации, в том числе на полуострове, осуществляется по поручению заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Предпринятая Госкомрегистром мера по временной приостановке приема заявлений по услугам учетно-регистрационной сферы является вынужденной и согласована с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

Дело в том, что сейчас мы работаем на так называемых унаследованных системах: «Автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости» и «Автоматизированная информационная система ведения государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним». До полного перехода на ФГИС ЕГРН, который запланирован Росреестром в сентябре, все сведения из нынешних программных комплексов должны быть в автоматическом режиме перенесены в новую систему. Но те заявки, которые будут в работе во время внедрения, не попадут под миграцию. А это тысячи пакетов документов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов власти всех уровней. Именно поэтому нам приходится ввести ограничения для того, чтобы реализация имущественных прав заявителей не была нарушена, — цитирует пресс-служба Комитета Александра Спиридонова.

Напомним, в феврале, глава Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что внедрение ФГИС ЕГРН пройдет поэтапно, начиная с крупных субъектов. Республика Крым, в которой федеральные полномочия реализует Госкомрегистр, также должна перейти на новый программный комплекс.

Использование данной государственной информационной системы регламентировано положениями Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Однако на время вступления этого документа в законную силу самого программного комплекса еще не было. И даже после его разработки, процесс ввода в эксплуатацию ФГИС ЕГРН в Крыму неоднократно переносился Росреестром. И уже теперь, после ряда решений на самом высоком уровне, мы наряду со всеми субъектами, должны наконец-то перейти на новое программное обеспечение, причем, в числе последних, — разъяснил Александр Спиридонов.