Госкомргеситр РК: крымчане смогут получить сельхозземлю, которой обладали на праве постоянного пользования

Граждане смогут получить в аренду или собственность за плату земельные участки с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное использование», которыми ранее обладали на праве постоянного (бессрочного) пользования. Соответствующий закон был принят вчера Государственным Советом Республики Крым и вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Изменения призваны урегулировать вопросы, касающиеся переоформления прав на определенные земельные участки, предоставленные гражданам в советское и украинское время. Так, федеральным законом №137-ФЗ установлено, что на основании документа о праве постоянного (бессрочного) пользования на участки под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество и гаражное строительство граждане могут оформить эти объекты в собственность.

Однако на земли сельскохозяйственного назначения данная норма в федеральном законе не распространяется. Республиканский закон вводит на территории субъекта механизм получения таких участков физлицами. По информации заместителя председателя Совета министров РК Анны Анюхиной, речь идет примерно о 1000 участков общей площадью около 25 000 гектаров .

Чтобы воспользоваться данной возможностью, правообладателям необходимо обратиться с заявлением в орган, распоряжающийся землей. Если участок находится в республиканской собственности, то в Минимущество Крыма, если же в муниципальной, то в местную администрацию. На основании документа о праве постоянного (бессрочного) пользования с органами власти можно заключить договор аренды либо купли-продажи указанной недвижимости. Подробно данный порядок прописан в Постановлении Совмина РК № 313 . После сбора необходимых документов они передаются в Госкомрегистр для регистрации соответствующих прав. Подать заявление может любая из сторон сделки. Госпошлина за совершение регистрационных действий для граждан составит 350 рублей, — цитирует пресс-служба председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инну Смаль.

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Справочно: Право постоянного пользования земельным участком не делает пользователя собственником земли. Оно является ограниченным вещным правом, производным от права собственности, и не предоставляет пользователю возможность распоряжения земельным участком. При этом право постоянного пользования никак не ограничивает, например, фермеров в ведении деятельности на землях сельхозназначения.