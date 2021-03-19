Господдержка АПК Крыму после Воссоединения с Россией составила более 15 млрд рублей

О том, что господдержка АПК республики после воссоединения Крыма с Россией составила более 15 млрд рублей, — сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК

Эти семь лет дали мощный толчок развитию агропромышленного комплекса республики. Кроме колоссальной госсподдержки, введен в оборот 21% площади неиспользуемых сельхозземель. Более чем на 38%, до 15 тысяч гектаров, увеличена площадь многолетних плодово-ягодных насаждений, на 10%, до 20 тысяч гектаров — площадь виноградников. На 27% увеличены площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, благодаря чему валовой сбор только зернобобовых культур превысит на 79% показатели 2014 года. За эти годы сделано немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя во всех отраслях развития, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Также Андрей Рюмшин отметил, что в 2021 году Минсельхоз Крыма ожидает увеличение показателей во всех отраслях сельхозпроизводства.

Сельское хозяйство республики показало себя достойно и в рейтингах страны! К примеру, в 2019 году Крым занял 7 место по стране по такому показателю как валовой сбор плодов и ягод, 3 место – по сбору винограда и 15 место – по годовому надою молока в сельхозорганизациях. В 2020 году республика выбилась в лидерство по закладке садов и на 5 место – по сбору урожая плодово-ягодных насаждений. Продолжаем развиваться с девизом: вчера рекорд — сегодня норма! Аграрный Крым еще покажет себя на первых строчках рейтингов страны, — отмечает глава Минсельхоза Крыма.

фото: пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК