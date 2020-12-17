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Госслужащие в Севастополе останутся без индексации зарплат
фото: Raten-Kauf (pixabay.com)

Госслужащие в Севастополе останутся без индексации зарплат

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:39 17.12.2020

По поручению Губернатора в Законодательное Собрание внесут закон о приостановке индексации зарплат госслужащим.

Федеральным законом от 8 декабря 2020 года приостановлена до 1 января 2022 года индексация окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы. Федеральным законом закреплен принцип единства правовых организационных основ   федеральной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. На основании этого разработан проект закона, в соответствии с которым, мы приостанавливаем индексацию заработной платы госслужащим с 2021 года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента финансов Владимира Штопа.

 

Госслужащие в Севастополе останутся без индексации зарплат

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