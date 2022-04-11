Госсовет Крыма единогласно принял закон о лишении отдельных лиц государственных наград Республики

Как ты относишься к Крыму, так и Крым относится к тебе…

Госсовет Крыма единогласно сразу в двух чтениях принял изменения в статью 37 Закона РК «О государственных наградах Республики Крым», внесенные Комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению («за» — 71, «против» и воздержавшихся нет, не голосовали — 2 депутата).

Документ подготовлен с целью правового урегулирования процедуры лишения наград Крымской АССР, Автономной Республики Крым и Республики Крым, не предусмотренных действующим законом, знаков отличия Автономной Республики Крым в случае осуждения награжденного за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, установленного обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, если он утратил моральное право носить указанные награды, а также в случае совершения награжденным действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации или Республики Крым, — сообщили в республиканском парламенте.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет РК готовит проект закона о лишении звания «Почетный крымчанин» бывшего президента Украины Леонида Кучмы, а также ряда представителей киевских властей и общественности. Поименный состав крымского «черного списка» неизвестен, но ранее сообщалось, что наград Республики могут лишиться (кроме Кучмы), политик Сергей Куницын и спортсмен Александр Усик.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!