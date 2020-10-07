Госсовет Крыма переходит на дистанционную работу

О том, что Госсовет Крыма будет работать в дистанционном режиме, сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Крым.

В частности, сегодня сессия состоялась в дистанционном формате, проводилось заочное голосование путем опроса депутатов. Настраиваем парламентариев до окончания осенне-зимней сессии на такой формат. Тем не менее, работа комитетов будет продолжена, но дистанционно, чтобы избежать скопления людей и возникновения новых рисков распространения болезни. К такому же режиму работы будем призывать депутатов местного самоуправления. Исполнительная власть всех уровней должна быть обеспечена в полной мере нормативно-правовой базой, тем более, что сейчас мы входим в период подготовки к бюджету. Очень много будет приниматься решений, это надо делать быстро и своевременно, — цитирует пресс-служба Владимира Константинова.