Госсовет Крыма расширил перечень случаев, когда на строительство не нужно разрешений

Госсовет Крыма по итогам заочного голосования путем опроса депутатов принял во втором чтении поправки в республиканский закон «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым».

По информации заместителя Главы Госсовета РК, председателя Счетной комиссии крымского парламента Аллы Пономаренко, из 75 подписных листов, разосланных депутатам, поступил 71 лист с результатами голосования. Так, «за» данное решение проголосовали 68 депутатов, «против» — 0, «воздержавшихся» — 0, не голосовали — 7 народных избранников, — сообщает пресс-служба крымского парламента.

Документом предлагается дополнить статью 21.1 действующего Закона положениями, расширяющими перечень случаев, при которых не требуется выдача разрешения на строительство, по объектам вспомогательного назначения и быстровозводимым объектам капитального строительства общей площадью до 1 000 кв. метров и количеством этажей не более одного этажа, строящихся за счет бюджетных средств, линейных объектов, размещающихся на условиях публичных сервитутов, и возводимых за счет средств из бюджетов, а также объектов, входящих в их состав и не являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объектами согласно положениям Градостроительного кодекса РФ.

Кроме того, в новой редакции Закона вводится понятие «быстровозводимые объекты капитального строительства», а уполномоченный орган местного самоуправления, в границах которого ведется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, определен получателем от застройщика сведений и документов, установленных отдельными положениями Градостроительного кодекса РФ.

Принятие законопроекта позволит сократить сроки реализации проектов, согласно которым проводится строительство (реконструкция) объектов капитального строительства за счет средств бюджетной системы бюджетов РФ, а также улучшить инвестиционный климат для предприятий реального сектора экономики в области сельхозпроизводства, — подчеркнули в Госсовете РК.