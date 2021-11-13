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Гостевой дом Red House - идеальное место отдыха, когда проводишь отпуск в Крыму

Гостевой дом Red House — идеальное место отдыха, когда проводишь отпуск в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 18:58 13.11.2021

И это без преувеличения так! Гостевой дом Red House расположен в удивительном месте полуострова — в пгт. Заозёрное в 3 км от Евпатории. Знатоки Крыма соврать не дадут — здесь хорошо и летом, и зимой. Природа… знаете ли… располагает не только к отдыху телом, но и душой, когда хочется пополнить «копилку» позитивных эмоций и впечатлений. Хотите на море? Песчаные пляжи с пологим входом в воду  в 500 метрах от гостевого дома. Хотите чудес? Тогда вам на… розовые озёра — одно в пяти минутах от дома, а другое — знаменитое на весь мир Сасык-Сиваш — в 10 км.

В наш гостевой дом на отдых приезжают семейные пары с детьми, а также поклонники спокойного и недорогого отдыха подальше от суеты. Близость моря, бесчисленные озера и тишина – то, что отличает наш комплекс от частных гостиниц Евпатории. К нам приезжают лечиться грязями Мойнакского озера, прогуляться по лиманам, подышать целебным морским воздухом, — отмечают сотрудники гостевого дома. 

Впрочем, из Red House вовсе не обязательно выходить, чтобы отдых принёс максимальное удовольствие — в гостевом доме есть для этого всё: бассейн, мангал, баня, тренажёрный зал, прачечная, бесплатный Wi-Fi, стоянка для автомобилей… Да и детворе здесь будет, чем заняться — на территории дома оборудованы детская площадка и мини-бассейн.

Гостевой дом Red House - идеальное место отдыха, когда проводишь отпуск в Крыму Гостевой дом Red House - идеальное место отдыха, когда проводишь отпуск в Крыму

Гостевой дом Red House — отдых в комфорте

Что касается номеров Red House. Всего их 37, разных по уровню комфорта, но одинаково удобных для проживания постояльцев:

  • эконом;
  • стандарт;
  • семейный;
  • апартаменты;
  • апартаменты плюс.

В номерах есть всё, что нужно для путешественников, обосновавшихся на отдых на неделю, а то и на месяц-два (почему бы и нет?): душ и туалет, кондиционер, телевидение, удобная мебель… Да и сервис в гостевом доме на высоте — порядок в номерах, к примеру, наводят каждые двое суток.

Говоря о Red House, стоит отметить и такой факт: ценовая политика гостевого дома весьма лояльна в сравнении с другими крымскими объектами размещения такого порядка. Стоимость зависит от уровня комфорта номера и стартует от 3500 рублей в сутки. К слову, в плату за проживание включены завтраки и ужины, что также весьма необычно для турсферы полуострова.

Гостевой дом Red House - идеальное место отдыха, когда проводишь отпуск в Крыму

Red House — как добраться в гостевой дом?

Red House расположен не только в уникальном месте, но и в удобном с точки зрения транспортной инфраструктуры. Добраться в гостевой дом можно, воспользовавшись услугами такси, или же на пригородном автобусе от автостанции в Евпатории:

  • Адрес: пгт. Заозерное, ул. Севастопольская, 42
  • Телефон: +7 (978) 041-42-42.

Но учтите такой момент: Red House — весьма популярен и востребован у туристов. Так что бронировать номера лучше загодя! Кстати, и отменять бронь, если такая необходимость вдруг возникнет, тоже — за 14 дней до заезда это можно сделать бесплатно.

Гостевой дом Red House - идеальное место отдыха, когда проводишь отпуск в Крыму

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