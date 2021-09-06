Готовность объектов дорожного нацпроекта в Севастополе превысила 64%

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Севастополе третий год. За 2019-2020 годы в регионе отремонтировали на 81% больше дорог, чем за предыдущий двухлетний период. О ходе работ в 2021 году рассказал директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

На 2021 год ресурсное обеспечение проекта составляет 1 млрд 233 млн рублей. В него входит 76 объектов общей протяженностью 54,5 км. По результатам полугодия Севастополь был отмечен Росавтодором как единственный субъект Южного федерального округа, выполнивший в полном объеме лимиты федеральных средств по нацпроекту, — отметил глава Департамента.

В связи с активным проведением ремонтных работ из резервного фонда Правительства РФ Севастополю дополнительно выделили 200 млн. рублей. На эти средства планируется выполнить ремонт еще 16 автомобильных дорог протяженностью 13,5 км.

В текущем году ремонт по нацпроекту ведется во всех районах города, в работе находится 86% объектов общей протяженностью 46 км, в том числе 50 объектов ремонтов и 6 объектов капитального ремонта. На сегодняшний день уже закончены и введены в эксплуатацию 26 объектов, — рассказал Павел Иено.

По его информации, общая строительная готовность объектов нацпроекта превысила 64%. Работы ведутся в соответствии с графиком, а по отдельным улицам – со значительным опережением.

Также глава ведомства подчеркнул, что в 2021 году дорожные службы Севастополя впервые применили технологию холодного ресайклинга на двух объектах нацпроекта: улицах Тисовой и Колобова. Она позволяет сократить сроки проведения работ, а также исключает необходимость вывоза и утилизации излишков грунта при усилении основания дорожной одежды. Срок эксплуатации такого основания составляет более 30 лет.