Готовый бизнес CitySites — заработок на рекламе и информации

Основная тенденция коронавирусного 2020 года — каждый третий открыл для себя «окно» в сеть Интернет шире, чем это было раньше. И в первую очередь в том, что вдруг выяснилось: удалённая работа — это не миф, а вполне себе адекватная реальность. Причём нередко более выгодная, чем, к примеру, традиционная офисная работа с 8 до 17 в «роли белого воротничка» в среднестатистической, скажем, бухгалтерской компании. Конечно, не все профессии можно адаптировать под онлайн-режим. Но! Хорошая новость в том, что способов заработка в Интернет немало. Было бы желание и готовность их увидеть, а точнее принять как руководство к действию.

Причём есть и возможность не создавать предприятия с нуля, а воспользоваться… буквально… плодами чужого труда и приобрести уже работающее дело, приносящее стабильный доход. Пример? Готовый бизнес городских сайтов Citysites — https://gocitysites.ru/. Речь в данном случае идёт о франчайзинге, когда компания, состоявшаяся в определённой сфере деятельности, передаёт свою бизнес-модель сторонней организации. Конечно, за плату, но с бесценными наработками, алгоритмами решения задач, поддержкой, планами по развитию, идеями и т.д. Выгодно? Ну… по оценкам специалистов, на день сегодняшний покупка франшизы в большинстве случаев наиболее верный путь начать своё дело без глобальных вложений, однако с просчитанным результатом.

Бизнес городских сайтов Citysites — как это работает

Конечно, стоит отметить: это дело для тех, кто хочет заниматься инфобизнесом. А точнее — средствами массовой информации. Citysites — сеть городских порталов, освещающих жизнедеятельность больших и малых городов. Текущие новости, афиша мероприятий, справочники, фотоотчёты событий, доски объявлений — сitysites «держатся» на том, что интересно горожанам здесь-сейчас.

Скажете, такой бизнес требует профессиональных навыков? Да, но франшиза тем и хороша: приобретаешь не только дело, а и… без преувеличения… пошаговый check-list для получения конкретных результатов. Итог? Востребованность у пользователей, а значит — работающая реклама. И, наконец, — доход. Иначе к чему всё это затевать? Конкретные суммы? Доход среднестатистического сайта-партнера, говорят специалисты компании, – от 9500$ в месяц; рентабельность бизнеса – от 40%.

Бизнес окупается на протяжении первых 9-13 месяцев работы. Компания CitySites – динамично развивающаяся популярная международная организация, специализирующаяся на создании городских веб-сайтов не только в России, но и по всей Европе, включая страны СНГ, — отмечают авторы проекта. — Мы помогаем начать бизнес в сети Интернет. И мы помогаем развивать бизнес в дальнейшем. Для этого у нас есть команда экспертов и проверенная бизнес-модель.

Городские сайты Citysites — почему проект успешен



Эксперты констатируют: порядка 75% новых бизнес-проектов «приказывают долго жить» уже в первый год существования. По той простой причине, что идти по непроторенной дороге крайне сложно.

Тем более, если выбрана сфера, в которой конкуренция велика, а поддержки — ноль.

Как обстоят дела с франшизами? Как правило, наоборот. А в случае с готовым бизнесом городских сайтов Citysites в точности наоборот. Другими словами, выживают все, влившиеся «в поток». И в первую очередь потому, что:

Не нужно изобретать велосипед! С большинством проблем в нашем готовом бизнесе мы уже справились тысячу раз до вас. Более того, весь этот опыт уже упаковали в подробное руководство, снабдили рекомендациями и описанием рисков, — говорят специалисты проекта.

И слова «проходили тысячу раз», кстати, не преувеличение. Сейчас сеть Citysites — это 150+ успешно действующих онлайн-сайтов различных городов из более чем 14 стран мира.

В вашем городе такого портала ещё нет? Не это ли знак, что пора начинать свой бизнес онлайн?