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Говорите - декабрь? В Никитском ботаническом саду зацвёл абрикос Муме

Говорите — декабрь? В Никитском ботаническом саду зацвёл абрикос Муме

Опубликовал: КрымPRESS в Никитский ботанический сад 23:13 11.12.2021

Абрикос Муме в Никитском ботаническом саду зацвёл почти на месяц раньше обычного срока.

Абрикос Муме, или японский – невысокое деревце, с точки зрения западных систематиков  относится к роду Слива и начинает цвести обычно в преддверии календарной весны, в тёплые солнечные, февральские дни, а иногда даже в январе или декабре.  Так, в 2020 году мы сообщили эту новость 30 января, в 2019 зазывали посетителей в Сад на его цветение 8 февраля. А на этот раз на календаре – только 11 декабря! — отмечают специалисты Сада.

Говорите - декабрь? В Никитском ботаническом саду зацвёл абрикос Муме Говорите - декабрь? В Никитском ботаническом саду зацвёл абрикос Муме

В Никитском ботаническом саду это декоративное дерево было посажено в 1957 году,  хотя история декоративных форм плодовых деревьев насчитывает тысячелетия,   – рассказывает директор Никитского ботанического сада, чл.-корр. РАН  Юрий Плугатарь.  – В Китае  он возделывается уже более 3000 лет, Абрикос Муме считается там символом зимы, начиная цвести, когда ещё лежит снег, с января и до конца марта. Так что цветение нашего абрикоса в декабре лишь укрепляет мысль о том, что сад был и остаётся символом рая на Земле. Плодовые растения наиболее ярко демонстрируют круговорот жизненного цикла, недаром им с древних времён приписывались чудодейственные, магические свойства. И магия эта, прежде всего, заключается в красоте и пользе. Абрикос Муме вполне заслуженно считается самым декоративным видом, селекционерами выведено более 250 сортов и форм, значительная часть которых китайского и японского происхождения. Кстати, из-за большой любви японцев к этому растению его часто называют японский абрикос.

Сотрудники Никитского ботанического советуют всем полюбоваться этим удивительным растением с душистыми цветками, диаметр которых достигает 1,5 – 1,7 см. Невысокое листопадное деревце с зеленовато-серой корой и тонкими побегами радует цветением задолго до распускания листвы!

Абрикос Муме является субтропическим видом, хорошо приспособленным к зоне муссонного климата. Так что успешно зимовать в открытом грунте он может лишь в условиях крайнего юга, где распустившиеся цветки выдерживают кратковременное понижение температуры до минус пяти градусов. Это растение очень чувствительно к колебаниям температуры, и своим ранним цветением оно отреагировало на достаточно холодный сентябрь, да и октябрь с ноябрём в этом году не назовёшь типичными. Так что у Абрикоса Муме было время набрать единицы холода. Он вошёл в состояние покоя, а с первым чувствительным потеплением порадовал нас волшебным цветением. Как и жасмин голоцветковый, который тоже уже распустился на Южном берегу Крыма. Так что всё закономерно, и это декабрьское чудо имеет свои объяснения, — говорит ведущий научный сотрудник лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры, кандидат биологических наук, куратор коллекции декоративных плодовых растений НБС-ННЦ Ларисы Комар-Тёмная.

Абрикос Муме обладает хорошей приспособительной реакцией: цветение происходит не одновременно.

Деревце не раскрывает все почки сразу, некоторые из них – спящие. Как правило, они располагаются на побегах ровного зелёного цвета. Так что если грянет мороз – цветки могут замёрзнуть, но с теплом раскроются именно те почки, что ещё спят сегодня. Так что  надеемся, что абрикос порадует нас своим цветением не меньше двух с половиной месяцев, а может, и больше. Всё будет зависеть от текущих температур,  –  отмечает специалист.

Говорите - декабрь? В Никитском ботаническом саду зацвёл абрикос Муме

Фото Анны Коряковой (11 декабря 2021 года)

Говорите - декабрь? В Никитском ботаническом саду зацвёл абрикос Муме

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