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Говорите, у вас в городе дороги плохие? В Джанкойском районе – не дороги, направления
Фото: ВК, Мы из Джанкоя

Говорите, у вас в городе дороги плохие? В Джанкойском районе – не дороги, направления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:03 04.02.2020

В группе ВК Мы из Джанкоя опубликованы фото и обсуждение дорожного инцидента. Случай, что и говорить неприятный: у школьного автобуса на ходу лопнула рулевая тяга. Водитель чудом выровнял и остановил автобус с детьми. Но обратите внимание на состояние дороги и обочины в Джанкойском районе (всего несколько км от города).

Смотрите, как добираются дети села Перепёлкино из школы, — подпись к фоторепортажу.

К счастью, в этом ДТП никто из детей не пострадал. Техсостояние школьного автобуса — отдельная тема. Состояние дороги оцените сами. Стиральная доска, еще и в грязи.

Я, жительница села Перепёлкино, лично не однократно обращалась и в администрацию города и к Аксёнову, в ответ слышу только — обязательно разберемся, будут приняты меры и на этом всё заканчивается. Отправляла и фото и видео. Максимум приедет грейдер, подсыпает ямы, делает стоки для воды И ВСЁ! Это максимум который могут сделать. Сейчас дорога ещё даже в хорошем состоянии, — из комментариев в группе.

А плохое состояние… На видео.

 

Говорите, у вас в городе дороги плохие? В Джанкойском районе – не дороги, направления

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