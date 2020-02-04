Говорите, у вас в городе дороги плохие? В Джанкойском районе – не дороги, направления

В группе
Смотрите, как добираются дети села Перепёлкино из школы, — подпись к фоторепортажу.
К счастью, в этом ДТП никто из детей не пострадал. Техсостояние школьного автобуса — отдельная тема. Состояние дороги оцените сами. Стиральная доска, еще и в грязи.
Я, жительница села Перепёлкино, лично не однократно обращалась и в администрацию города и к Аксёнову, в ответ слышу только — обязательно разберемся, будут приняты меры и на этом всё заканчивается. Отправляла и фото и видео. Максимум приедет грейдер, подсыпает ямы, делает стоки для воды И ВСЁ! Это максимум который могут сделать. Сейчас дорога ещё даже в хорошем состоянии, — из комментариев в группе.
А плохое состояние… На видео.