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«Новые повороты» в теме водоснабжения Крыма – нам не хватает насосов, а в трубах много грязи
Фото: pxhere.com

График подачи воды в Симферополе намерены отменить в конце лета

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 18.02.2021

Власти Крыма рассчитывают отменить ограничения подачи воды населению Симферополя в конце лета — после пополнения запасов водохранилищ. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24″ в четверг, комментируя планы украинских властей достроить дамбу, перекрывающую воду в Северо-Крымском канале.

Сегодня острую фазу [мы преодолели], от «красной черты» мы отошли. Да, мы находимся в режиме экономии, но у нас пребывающих источников больше, чем потребление. Определенный запас мы начинаем формировать. В ближайшее время, я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю.

Он уточнил, что сейчас идут масштабные работы по преодолению дефицита воды в рамках плана правительства РФ.

Реализуется программа, которая поддержана федеральным центром, лично президентом. Например, вопросы, которые в первую очередь — у нас обострилась ситуация в Симферополе — мы закрыли за счет подземных источников, — рассказал Владимир Константинов.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Источник: ТАСС

График подачи воды в Симферополе намерены отменить в конце лета

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