Граждане, чьё имущество пострадало от стихии в Ялте, могут получить консультации по телефону

Граждане, чьё имущество пострадало от стихии в Ялте, могут получить консультации в телефонном режиме. В администрации города сообщили полезные номера.

Вопросы по компенсационным выплатам за утрату имущества:

+7 978 902 89 35, +7 978 902 89 29, (3654) 34-30-03 (Департамент труда и социальной защиты населения).

Вопросы по утрате жилья и подтопления помещений в результате чрезвычайной ситуации:

+7 978 866 83 20 (МУП «Ялтажилсервис»).

Вопросы компенсации для предпринимателей:

+7 978 081 70 47 (Департамент экономического развития),

+7 978 904 48 69 (представитель Фонда поддержки предпринимательства РК),

8 800 500-38-59, + 7 978 989 00 60 (Фонд поддержки предпринимательства РК).

Для граждан, которые утратили автомобиль во время ЧС:

8 (3652) 500-85, +7 978 902 25 18, дополнительный номер: 531 (министерство экономического развития РК).