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Гражданин Украины не провез в Крым капсулы с запрещенными медпрепаратами
Фото: пресс-служба Погрануправления

Гражданин Украины не провез в Крым капсулы с запрещенными медпрепаратами

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 12:32 03.01.2020

По информации пресс-службы Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю, в пункте пропуска «Армянск» задержан гражданин Украины, который пытался провезти через границу препараты, содержащие сильнодействующий компонент «прегабалин», оборот которого ограничен на территории РФ с 1 декабря.

30-летний гражданин Украины ехал из Одессы. Сотрудники Погрануправления осмотрели его и обнаружили 34 капсулы препаратов «Лирика» и «Ограния», содержащих в своем составе вещество «прегабалин».

С 1 декабря 2019 года данный компонент внесен в Список сильнодействующих и ядовитых веществ, за незаконный оборот которых, а равно провоз через государственную границу, установлена уголовная ответственность, — пояснили в пресс-службе.

Капсулы с незаконными медпрепаратами изъяты и отправлены на исследование.

Гражданин Украины не провез в Крым капсулы с запрещенными медпрепаратами

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