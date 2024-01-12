Грех Каина. В Крыму будут судить братоубийцу

В Крыму прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «Нюанс» преступления: на скамье подсудимых – братоубийца.

По версии следствия, в октябре 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, обвиняемый вступил в конфликт со своим братом. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшему один удар ножом в область груди слева. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте преступления, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.