Грейдирование проселочных дорог в Крыму: «гладко было на бумаге»

По словам Главы РК Сергея Аксёнова, только за минувшую неделю он получил в соцсетях 2 234 обращения по вопросам грейдирования грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. Лидеры в Крыму по жалобам – город Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский, Черноморский районы.

К сожалению, работа по паспортизации дорог не выполнена в ряде муниципальных образований, а там, где выполнена «на бумаге», не подкрепляется реальными действиями. Это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. Контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным. Проезжаемость дорог должна быть обеспечена в полном объеме. Как только позволяют погодные условия – необходимо выходить на работы по ямочному ремонту. Все планы по грейдированию дорог и ямочному ремонту должны быть опубликованы на сайтах Министерства транспорта РК и муниципальных образований, — заявил сегодня Глава Крыма.