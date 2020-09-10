Грядет черная пятница! Путеводитель по скидкам и спецпредложениям поможет сэкономить еще

В пятницу, 27-е ноября, ровно в полночь, встречаемся в торговых центрах. Да-да, уважаемые шопоголики и рачительные покупатели, модники и модницы, охотники за скидками и кешбэком, время и место встречи изменить нельзя! Это классика, только не «черная кошка», а Черная пятница! Праздник тех, кто делает правильные покупки и «урожайный день» тех, кто правильно продает. Но без путеводителя по выгодным и «рыбным» местам не обойтись. Как будет проходить Черная пятница в Украине, где самые большие скидки, какие магазины самые популярные, а товары – привлекательные – по ссылке blackfridays.com.ua.
Портал Black Friday отличается удобной навигацией и обратной связью, а главное – наполнен полезной информацией.
Где и когда?
Традиции этой на постсоветском пространстве не так много лет, а ведь прижилась. И ждем мы эту ноябрьскую пятницу – не дождемся, как минимум, чтобы выгодно купить что-то очень нужное и заветное. Вот-вот, ключевое слово – выгодно купить. Для того и нужен онлайн-путеводитель. Он же напомнит, сколько времени осталось до шопинга. На сайте Black Friday есть счетчик обратного отсчета – сколько дней, часов, минут и даже секунд осталось до Черной пятницы-2020. В этом году бизнес решил растянуть ее аж на 72 часа. Но это не значит, что не нужно идти к «ночному открытию» торговых центров.
Хотя… зачем идти, когда здесь же на сайте представлен список Интернет-магазинов, их спецпредложения и предполагаемые скидки на группы товаров. Главное удобство – покупки можно делать, не вставая с дивана и без толчеи в торговых залах. Причем с максимальной выгодой.
Что можно купить онлайн?
Первое, что хочется ответить: практически, все. Но уточним. Black Friday уже скомпоновал все товары и направления по трем разделам:
- одежда и обувь,
- цифровая и бытовая техника,
- косметика и парфюмерия,
- ну и… так «по мелочи» (товары для дома, туризма и отдыха, ювелирные украшения, игрушки, мебель, книги, музыка, видео…), словом, на любой вкус.
Соответственно, каждый раздел для более точного поиска имеет подразделы. Например, говоря о технике, фанаты Черной пятницы будут искать: телефоны и ноутбуки, ПК и андроиды, холодильники и пылесосы, телевизоры (панели) и фотоаппараты, а также комплектующие и аксессуары. Такое деление удобно для поиска. Для тех же, кто твердо знает, что именно нужно и где это найти, можно устроить серфинг по ценам и скидкам по торговым маркам и Интернет-магазинам.
В чем «фишка»?
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