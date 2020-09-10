Грядет черная пятница! Путеводитель по скидкам и спецпредложениям поможет сэкономить еще

В пятницу, 27-е ноября, ровно в полночь, встречаемся в торговых центрах. Да-да, уважаемые шопоголики и рачительные покупатели, модники и модницы, охотники за скидками и кешбэком, время и место встречи изменить нельзя! Это классика, только не «черная кошка», а Черная пятница! Праздник тех, кто делает правильные покупки и «урожайный день» тех, кто правильно продает. Но без путеводителя по выгодным и «рыбным» местам не обойтись. Как будет проходить Черная пятница в Украине, где самые большие скидки, какие магазины самые популярные, а товары – привлекательные – по ссылке blackfridays.com.ua.

Портал Black Friday отличается удобной навигацией и обратной связью, а главное – наполнен полезной информацией.

Где и когда?

Традиции этой на постсоветском пространстве не так много лет, а ведь прижилась. И ждем мы эту ноябрьскую пятницу – не дождемся, как минимум, чтобы выгодно купить что-то очень нужное и заветное. Вот-вот, ключевое слово – выгодно купить. Для того и нужен онлайн-путеводитель. Он же напомнит, сколько времени осталось до шопинга. На сайте Black Friday есть счетчик обратного отсчета – сколько дней, часов, минут и даже секунд осталось до Черной пятницы-2020. В этом году бизнес решил растянуть ее аж на 72 часа. Но это не значит, что не нужно идти к «ночному открытию» торговых центров.

Хотя… зачем идти, когда здесь же на сайте представлен список Интернет-магазинов, их спецпредложения и предполагаемые скидки на группы товаров. Главное удобство – покупки можно делать, не вставая с дивана и без толчеи в торговых залах. Причем с максимальной выгодой.

Что можно купить онлайн?

Первое, что хочется ответить: практически, все. Но уточним. Black Friday уже скомпоновал все товары и направления по трем разделам:

одежда и обувь,

цифровая и бытовая техника,

косметика и парфюмерия,

ну и… так «по мелочи» (товары для дома, туризма и отдыха, ювелирные украшения, игрушки, мебель, книги, музыка, видео…), словом, на любой вкус.

Соответственно, каждый раздел для более точного поиска имеет подразделы. Например, говоря о технике, фанаты Черной пятницы будут искать: телефоны и ноутбуки, ПК и андроиды, холодильники и пылесосы, телевизоры (панели) и фотоаппараты, а также комплектующие и аксессуары. Такое деление удобно для поиска. Для тех же, кто твердо знает, что именно нужно и где это найти, можно устроить серфинг по ценам и скидкам по торговым маркам и Интернет-магазинам.

В чем «фишка»?

blackfridays.com.ua Черная пятница в режиме онлайн – это не находка для ленивых, а «фишка» для самых экономных и практичных. Список Интернет-магазинов доступен на сайтеуже сейчас. Опции обратной связи позволяют покупателям добавлять свои отзывы и предложения, а бизнесу – присоединяться и не пройти мимо Черной пятницы в Украине в режиме онлайн.