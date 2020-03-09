Грузоперевозки в Крым – не надо бояться «логистического мешка»

Пока по Крымскому мосту не стартовало движение грузовых железнодорожных составов, основным видом грузоперевозок на полуостров остается автотранспортное направление. Еще в середине февраля Инфоцентр «Крымский мост» подсчитал – с момента открытия моста по нему проехало свыше 1 миллиона грузовиков. В месяц – десятки тысяч. При том, что грузоперевозки в Крым, в своем большинстве, — не совсем отвечают правилам логистики. На материк фуры возвращаются пустыми, что сказывается и на цене самих рейсов в «тупиковое направление», и, в конечном счете, на цене доставленных на полуостров товаров.

Одна из компаний, что «не задирает» тарифы, относится к грузоперевозкам профессионально, обеспечивает быструю и надежную доставку грузов в Крым – ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК. Начнем с того, что просто сравним цены. Для такого расчета на сайте компании есть онлайн-калькулятор. Переходим по ссылке https://autotransport-tk.ru/perevozki-v-krym/ и заполняем всего 4 графы: «город отправления», «город доставки», «масса груза» (в кг) и «контактный телефон». Получите расчет. Хотите, сравнивайте с другими компаниями, хотите, узнайте о ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК немного больше.

В активе компании: профессионализм, опыт работы, грузоперевозки по всей территории России (в том числе рефрижераторами), доставка сборных грузов, помощь при переезде и аккуратная перевозка домашних вещей, крупногабаритные и контейнерные грузоперевозки. Список можно продолжать, но на все вопросы можно получить ответы тут же на сайте, в режиме онлайн. Достаточно заказать обратный звонок, а если список вопросов объемный – воспользуйтесь электронной почтой. Навигация сайта ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК удобна и функциональна.

Отметим, что и цены приятно удивят самых требовательных клиентов. Тому есть объективные и субъективные причины:

Субъективные – собственно в политике компании ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК. Доставку грузов можно отслеживать в режиме реального времени, здесь берутся даже за «невыгодные» заказы – минимальные партии грузов в Крым, специалисты помогут не только с оформлением документации, но и со страхованием грузов, клиентам предложат самые выгодные и экономные варианты – например, доставки при попутных перевозках.

Объективные – в развитии транспортной сети самого Крыма. Уже в этом году по Крымскому мосту пройдут и грузовые составы. Мало того, с 2016 года отмечается постоянное снижение средних ставок на грузоперевозки на территорию Крымского полуострова. Если в 2017-м это было 20% снижения, то по итогам 2019 года – 67%. И это не предел. Причина проста: транспортные «коридоры» постепенно сформировались. Основные поставщики товаров в Крым – столица и Краснодарский край. Крупные компании, крупные партии, постоянные доставки существенно снижают стоимость грузоперевозок.

Иногда Крым называют «логистическим мешком», намекая на не самые удобные транспортные условия, «конечную точку» доставки и тотальное отсутствие компаний-производителей и «перевалочных» терминалов. В ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК грамотно совмещают многие направления перевозок грузов, здесь не боятся новых маршрутов и всегда ответственно и профессионально относятся к любому заказу. Впрочем, начните с расчета доставки груза (по ссылке, указанной выше), не пожалеете.