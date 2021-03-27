Грузовые автомобили HINO — когда цена в полной мере оправдана качеством

Кто из тех, кто тесно связан с «баранкой», будет спорить, что японские автомобили — машины буквально на все случаи жизни? Так, по статистике, каждый третий автолюбитель хотел бы видеть в своём гараже (на парковке под окнами) именно «японца». Причина? Да она проста — ну умеют мастера Поднебесной делать технику по-настоящему «для людей»! Причём речь идёт как о легковых авто, так и о «рабочих лошадках» для бизнеса, связанного с перевозкой тех или иных грузов. О последних и пойдёт речь. А точнее, о грузовых автомобилях HINO — детищах подразделения крупнейшего автоконцерна Toyota — которые вот уже добрую сотню (!) лет стоят на службе у человека. На российские просторы грузовики поставляет официальный дилер Hino в Москве компания «Лидер Групп» https://hino-leader.ru/.

И эксперты отмечают: в России грузовики-японцы с каждым годом становятся всё более востребованными. Обоснование? Элементарно — просто это тот вариант, когда соотношение «цена-качество» соблюдено идеально, что для бизнеса имеет огромное значение.

Грузовые автомобили HINO — это…

Главный момент, модельный ряд грузовых автомобилей HINO позволяет подобрать подходящую технику для решения практически любых задач. И речь идёт как о тоннажности машин, так и об их спецификации. Так, в России японский бренд представлен техникой:

Малотоннажной (грузоподъёмность до 5 тонн). Это, в частности, автовышки, фургоны, мусоровозы, рефрижераторы, эвакуаторы.

Среднетоннажной (до 8-12 тонн). Автобенотосмесители, краны-манипуляторы, самосвалы, погрузчики, цистерновозы.

Крупнотоннажной (до 23 тонн). Автобетононасосы и смесители, лесовозы, тягачи.

Впрочем, перечень можно продолжать. При этом специалисты отмечают факт, который в случае с автомобилями HINO играет важную роль и даёт им преимущество в сравнении с «коллегами по цеху»: это настоящие «японцы»!

Техника собирается в Японии, но полностью адаптирована под российские условия эксплуатации, — подчёркивают эксперты компании «Лидер Групп» (официальный дилер HINO в Москве). Грузовые автомобили HINO — японцы, но… Озвучивают специалисты и ещё один момент, который выгодно отличает грузовики HINO от авто такого класса, работающих на территории РФ: да, машины «идут» на российский рынок прямиком из Японии, но обслуживают их здесь. Другими словами, «круги ада», когда владельцы машин-иностранцев, вдруг вставших на ремонт, вынуждены искать «по городам и весям» необходимые запчасти, в случае с авто бренда HINO, приобретёнными у официального лидера, отсутствуют. Мы поставляем новую грузовую технику, запчасти и комплектующие, — озвучивают алгоритм своих взаимоотношений с клиентами специалисты компании «Лидер Групп». — В сервисном центре оказываем услуги по диагностике, ТО, предпродажной подготовке автомобилей и расширенный спектр ремонтных работ – от шиномонтажных до кузовных. В полном соответствии с регламентными стандартами компании Hino. Грузовые автомобили HINO — цена вопроса «За всё хорошее надо платить!» — скажут прожжённые скептики. И не ошибутся. «Но не переплачивать!» — заявят практики, и… будут безусловно правы в случае с техникой HINO. Во-первых потому, что японское качество априори стоит своих денег. Во-вторых потому, что эти «рабочие лошади» в России могут сами на себя зарабатывать. Как? У официального дилера грузовиков HINO в Москве — компании «Лидер Групп» — технику можно приобрести по принципу «Делай дело и плати». То есть, как в лизинг, так и в кредит.