Грязную воду из Каховского водохранилища сносит на запад Черного моря, в сторону Болгарии и Румынии

Крыму бояться нечего.

Грязная вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Черное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии. Тут уже политический момент, что те, кто давал команду на разрушение плотины, они знали, что это произойдет, а значит им напевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут, — сказал Сальдо.

Слова чиновника подтверждают и специалисты. Крыму «днепровская водичка» не грозит. Экологическая проблема уже есть и будет в Днепровско-Бугском лимане, поскольку именно туда идёт сток Днепра и именно туда вышли воды Каховского водохранилища. Так считает руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН Наталья Мирзоева. По ее словам, все, что смыло с затопленных территорий, будет, прежде всего, оседать в этом локальном регионе Черного моря. Что касается морской акватории, то угрозы загрязнения для Крымского полуострова нет.

Это северо-западная часть Чёрного моря, и из-за того, что этот район довольно большой – 55 км в длину и 17 км в ширину – фактически экосистема будет перерабатывать или самоочищаться. Кроме того, Крым в этом районе Чёрного моря как бы ограждает Кинбурнская коса и Очаковский мыс. Поэтому Крым, можно сказать, защищён от попадания этих загрязнённых вод. Скорее всего, и, наверное, уже сейчас – последствия ощутили Одесса и, возможно, Николаев. Но для крымских пляжей, в связи с большой разбавительной способностью именно Чёрного моря, угрозы как таковой в ближайшее время не предвидится, – рассказала Мирзоева.

В Сети сегодня появилось видео морского прибоя в Одессе.

С тегами: экология Крыма