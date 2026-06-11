ГТО в «Артеке»: севастопольские школьники борются за выход в финал

Региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди школьников стартовал в Севастополе. В нем принимают участие учащиеся из 16 общеобразовательных учреждений города, которые по итогам муниципального этапа выполнили нормативы не ниже серебряного знака отличия.

Фестиваль продлится три дня. В первый день состоялось торжественное открытие и активная разминка от мастера спорта России по спортивной борьбе Азамата Сеитова. Затем прошла сдача нормативов: бег на 60 метров, прыжок в длину с места, наклон вперед, подъем туловища за минуту, а также силовые упражнения (подтягивания для юношей и отжимания для девушек). Во второй день ребята сдавали бег на длинные дистанции. Затем в бассейне Дворца водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой участникам предстоит выполнить норматив по плаванию на 50 метров.

Школьники, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду Севастополя и представят город на всероссийском финале фестиваля ГТО, который примет международный детский центр «Артек».

источник: Правительство Севастополя

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