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Губернатор Севастополя и руководитель Росреестра договорились о сотрудничестве
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя и руководитель Росреестра договорились о сотрудничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:19 03.08.2021

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе командировки в Москву встретился с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, а также обсудили внедрение цифровых технологий в сфере земельно-имущественных отношений.

По поручению Марата Шакирзяновича Хуснуллина оперативно проработали и подписали соглашение о сотрудничестве с Росреестром. Оно регламентирует нашу дальнейшую совместную работу по наведению порядка в земельно-имущественных вопросах, выявлению неучтенных земель и другой недвижимости, повышению скорости регистрации, улучшению качества услуг для бизнеса и граждан в сфере имущественных отношений, расширению комплексных кадастровых работ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. 

Подписание соглашения позволит ускорить процесс оформления и регистрации документов в Севастополе благодаря использованию электронного документооборота и цифровых технологий.

Эти меры позволят повысить инвестиционный потенциал Севастополя и расширят возможности строительства социальных и инфраструктурных объектов города, — отмечает глава города.

Губернатор Севастополя и руководитель Росреестра договорились о сотрудничестве

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