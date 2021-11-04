Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Поздравляю вас с Днем народного единства!»

Уважаемые севастопольцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября мы вспоминаем события 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени.

В истории России таких «смутных времен» и переломных моментов было много, но мы всегда побеждали и шли вперёд. Только наша сплоченность, искренняя и глубокая любовь к Отечеству, забота о близких и согражданах помогут нам все пережить и со всем справиться.

Дорогие севастопольцы, только вместе, только в единстве мы сильны. Желаю каждому из вас мира в сердце, здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев