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День народного единства в Севастополе - 4 ноября - отметят шествием

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Поздравляю вас с Днем народного единства!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:13 04.11.2021

Уважаемые севастопольцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября мы вспоминаем события 1612 года, когда народное ополчение во главе с  Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени.

В истории России таких «смутных времен» и переломных моментов было много, но мы всегда побеждали и шли вперёд. Только наша сплоченность, искренняя и глубокая любовь к Отечеству, забота о близких и согражданах помогут нам все пережить и со всем справиться.

Дорогие севастопольцы, только вместе, только в единстве мы сильны. Желаю каждому из вас мира в сердце, здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Поздравляю вас с Днем народного единства!"

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