Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Севастополец – звучит гордо!»

Дорогие севастопольцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днём города! Вот уже более двух столетий нашим городом гордится вся страна, его уважает весь мир и любит каждый севастополец.

Нет такого человека, кто бы приехал в Севастополь и остался равнодушным. Севастополец – звучит гордо! Это про всех нас. Тех, кто живёт вместе с городом, кто любит его всем сердцем, кто хранит героическую историю, кто сделает всё для того, чтобы наш Севастополь процветал.

Мы сегодня живём под мирным небом, в любимой стране, говорим на родном языке.

У нас есть необходимое для того, чтобы быть счастливыми и созидать.

В прошлом году в условиях пандемии не получилось широко отпраздновать День России и День рождения города. Но вовремя предпринятые меры и стабильная ситуация сегодня позволяют нам устроить полноценный праздник для города и в рамках этого праздника – признаться Севастополю в любви. Концепция так и звучит: «Севастополь, я люблю тебя!».

Приглашаю вас 14 июня принять участие в праздничных мероприятиях, ощутить единство с ритмом города, поделиться лучшими эмоциями. Севастополь сегодня развивается очень быстрыми темпами, но вся созданная инфраструктура, парки, благоустройство ничего не стоят без людей, которые любят свой город и хранят его неповторимый дух.

С праздником, Севастополь!

С праздником, патриотическая столица России!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев