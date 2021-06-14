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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Севастополец – звучит гордо!"
фото: Ольга Примачек (astoki78, pixabay.com)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Севастополец – звучит гордо!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:47 14.06.2021

Дорогие севастопольцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днём города! Вот уже более двух столетий нашим городом гордится вся страна, его уважает весь мир и любит каждый севастополец.

Нет такого человека, кто бы приехал в Севастополь и остался равнодушным. Севастополец – звучит гордо! Это про всех нас. Тех, кто живёт вместе с городом, кто любит его всем сердцем, кто хранит героическую историю, кто сделает всё для того, чтобы наш Севастополь процветал.

Мы сегодня живём под мирным небом, в любимой стране, говорим на родном языке.

У нас есть необходимое для того, чтобы быть счастливыми и созидать.

В прошлом году в условиях пандемии не получилось широко отпраздновать День России и День рождения города. Но вовремя предпринятые меры и стабильная ситуация сегодня позволяют нам устроить полноценный праздник для города и в рамках этого праздника – признаться Севастополю в любви. Концепция так и звучит: «Севастополь, я люблю тебя!».

Приглашаю вас 14 июня принять участие в праздничных мероприятиях, ощутить единство с ритмом города, поделиться лучшими эмоциями. Севастополь сегодня развивается очень быстрыми темпами, но вся созданная инфраструктура, парки, благоустройство ничего не стоят без людей, которые любят свой город и хранят его неповторимый дух.

С праздником, Севастополь!

С праздником, патриотическая столица России!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Севастополец – звучит гордо!"

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