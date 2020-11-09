Губернатор Севастополя решил формировать из севастопольцев «скамейку запасных»

Губернатор города Михаил Развожаев анонсировал конкурс кадрового резерва «Команда Севастополя».

Столкнулись с тем, что не так много возможностей у наших сотрудников, которые находятся на должностях заместителей и начальников отделов, претендовать на более высокие позиции. А такая «скамейка запасных» очень нужна, чтобы в любой момент можно было принять управленческое решение. В этом вопросе хочется опираться на местные, севастопольские кадры. Для формирования этого кадрового резерва с завтрашнего дня в Севастополе по моему поручению запускается конкурс, который будет называться «Команда Севастополя». Задача – отобрать максимально широкое количество претендентов для будущих назначений руководителей средних и высших должностей, — заявил чиновник в эфире телеканала СТВ.

По словам Губернатора, в конкурсе смогут принять участие все активные жители города: госслужащие, бизнесмены, представители общественных организаций.

Всех приглашаю участвовать в этом конкурсе. Порядка 500 человек будет отобрано, потом будет проведена процедура тестирования, надо будут сдать определенные экзамены. 50 лучших участников конкурса смогут пройти отдельную образовательную программу и войдут в мой личный кадровый резерв, из которого при необходимости буду назначать людей на те или иные должности, — заявил Михаил Развожаев.

Участники конкурса смогут получить должности, как в структурах Правительства, так и в подведомственных организациях: ГУПах, Управляющих компаниях.