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Губернатор Севастополя решил построить новый транспортный тоннель
Фото: sev.gov.ru

Губернатор Севастополя решил построить новый транспортный тоннель

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 16:05 08.06.2021

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение руководителю Департамента транспорта подготовить всю документацию для заявки на финансирование строительства транспортной магистрали «ул. Генерала Петрова — ул. Пожарова» с тоннельным проходом.

Инфраструктурный кредит даёт очень хорошие условия. По лимитам ФЦП до 2025 года все ресурсы у нас распределены и ждать очень долго, поэтому будем пользоваться инструментами, которые предлагает Правительство России, — отметил Михаил Развожаев.

Проект транспортной магистрали включает в себя строительство путепровода тоннельного типа от улицы Генерала Петрова до улицы Пожарова с реконструкцией участка и устройством кольцевого движения на пересечении улиц Пожарова и Карантинная.  Реализация данного решения позволит значительно разгрузить улицы Новороссийскую, Адмирала Октябрьского, Капитанскую, Владимирского и Карантинную, а также площадь Восставших.

Губернатор Севастополя решил построить новый транспортный тоннель

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