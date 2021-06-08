Губернатор Севастополя решил построить новый транспортный тоннель

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение руководителю Департамента транспорта подготовить всю документацию для заявки на финансирование строительства транспортной магистрали «ул. Генерала Петрова — ул. Пожарова» с тоннельным проходом.

Инфраструктурный кредит даёт очень хорошие условия. По лимитам ФЦП до 2025 года все ресурсы у нас распределены и ждать очень долго, поэтому будем пользоваться инструментами, которые предлагает Правительство России, — отметил Михаил Развожаев.

Проект транспортной магистрали включает в себя строительство путепровода тоннельного типа от улицы Генерала Петрова до улицы Пожарова с реконструкцией участка и устройством кольцевого движения на пересечении улиц Пожарова и Карантинная. Реализация данного решения позволит значительно разгрузить улицы Новороссийскую, Адмирала Октябрьского, Капитанскую, Владимирского и Карантинную, а также площадь Восставших.