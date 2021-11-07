Губернатор Севастополя заявил, что в городе-Герое готовы встретить президента Белоруссии

С большим удовольствием.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала «Россия-1» , что в городе всегда ждут в гости президента Белоруссии Александра Лукашенко и примут его с большим удовольствием.

Ждем всегда. Примем с большим удовольствием, — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее во время видеосвязи Высшего госсовета Союзного государства пожаловался Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства.