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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Христово Воскресенье - это время победы жизни над смертью"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Христово Воскресенье — это время победы жизни над смертью»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:28 24.04.2022

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» — этот праздничный тропарь напоминает каждому православному, что Христос даровал людям возможность бессмертия.

Своим примером жертвенности, Христос показал: каждому суждено нести свой крест и нет ничего важнее, чем добро и любовь к ближнему.

Светлое Христово Воскресенье — это время победы жизни над смертью. Время чистых помыслов, милосердия и добрых дел.

Празднуя сегодня Пасху — мы не уподобляемся «Иванам, не помнящим родства», а сохраняем традиции и веру наших предков.

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Россия — многонациональная страна. У каждого народа есть свои традиции и вместе с тем, есть объединяющие вещи: это любовь к Родине, патриотизм, вера и способность вовремя протянуть руку помощи нуждающимся.

Как бы ни хотелось нашим врагам сломить Россию, в сложные времена наши люди объединяются и становятся сильнее.

Дорогие севастопольцы, пусть светлый праздник Христова Воскресения наполнит ваши души спокойствием, подарит силы и придаст уверенности во всех благих начинаниях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Пасхальная ночь в Свято-Владимирском соборе Херсонеса Таврического:

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Христово Воскресенье - это время победы жизни над смертью" Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Христово Воскресенье - это время победы жизни над смертью" Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Христово Воскресенье - это время победы жизни над смертью" Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Христово Воскресенье - это время победы жизни над смертью" Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Христово Воскресенье - это время победы жизни над смертью" Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: "Христово Воскресенье - это время победы жизни над смертью"

фото: пресс-служба Правительства Севастополя


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