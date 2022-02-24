Губернатор Севастополя Михаил Развожаев о ситуации в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 24 февраля прокомментировал положение дел в городе:

В Севастополе все спокойно, все объекты жизнеобеспечения, предприятия, все соцучреждения работают в штатном режиме, я призываю всех севастопольцев сохранять спокойствие, потому что у нас в настоящее время никаких изменений не происходит. Утром мы провели все необходимые координационные действия с правоохранительным блоком, усилили меры антитеррористической безопасности.

По словам главы города, системе снабжения в настоящее время уделяется особое внимание, в городе есть запасы товаров на длительный период. Губернатор отметил, что Севастополь также готов к приему беженцев.

Мы будем координироваться с руководителем республики Крым, чтобы этот вопрос совместно решать. Мы объявляли о готовности принять 544 человека, все это в силе, ждем указаний Федерального штаба, чтобы принять людей в любой момент. Мы анализируем возможности, которые у нас есть, если они понадобятся для принятия большего количества людей, — заявил Михаил Развожаев.

Напомним, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным объявлена специальная военная операция по защите братских Донецкой и Луганской Народных Республик.