Губернатор Севастополя рассказал о благоустройстве Мемориала на мысе Хрустальном

На мысе Хрустальном завершается реставрация мемориала Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Строительство скульптурной композиции началось ещё в 1981 году; через 5 лет из-за отсутствия финансирования эти работы были приостановлены, а в 1990 году уже почти готовую композицию вообще хотели снести. И только в начале нулевых силами военных строителей Черноморского флота строительство монумента было завершено. С этого времени комплексные работы по сохранению «Солдата и матроса» не проводились, гранитный постамент пришёл в аварийное состояние, его плитка отваливалась, пошли трещины. Сама скульптура состояла из уже окисленных листов меди из разных сплавов. Реставрация мемориала началась по моему поручению в феврале этого года. К Дню Победы уже был отреставрирован пьедестал вечного огня и установлено новое газовое оборудование, чтобы пламя не гасло даже при сильных ветрах, — рассказал Развожаев.

В ходе реставрации специалисты полностью очистили внутреннее пространство скульптур, покрасили и обработали его антикоррозийными составами, провели работы по реставрации листов меди: их очистили от следов коррозии, заменили деформированные листы и покрыли специальным консервирующим составом.

Одним из самых сложных этапов в работе над скульптурами было химическое патинирование — нанесение специального состава на медную поверхность для фиксации одного оттенка. Благодаря этой технике цвет скульптур будет долговечен. Также специалисты отремонтировали все железобетонные и металлические конструкции внутри и снаружи постамента скульптуры, очистили стены от деструктивной штукатурки, провели антикоррозийную обработку и полностью заменили облицовку.

Смотровая площадка у памятника раньше частично состояла из тротуарной плитки. Её полностью восстановили в гранитном исполнении. Сейчас специалисты заканчивают благоустройство территории сквера за скульптурной композицией: проводят работы по озеленению и пусконаладочные работы по освещению и видеонаблюдению, в скором времени здесь установят урны и лавочки, — уточнил глава города.

Вокруг скульптуры устроена архитектурная подсветка, смотровая площадка тоже целиком подсвечена системой встраиваемых светильников.

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