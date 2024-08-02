Губернатор Севастополя: целью нечисти из ВСУ был спальный микрорайон

Нечисть из ВСУ и их западных кураторов разбирает преимущественно на православные праздники. Такой комментарий по поводу ночной ракетной атаки врага дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Прошлый удар неонацисты нанесли на Троицу, а сегодня Ильин день — один из самых значимых православных праздников, и День Воздушно-десантных войск России. Удар нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами. Цели у них отнюдь не военные: в прошлый раз был пляж, в этот — спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Наши военные этой ночью сбили все воздушные цели. Только благодаря их мастерству никто не пострадал.

Севастополь выстоял в Великую Отечественную войну, выстоит и сейчас. А попытки врага атаковать спящий город — ещё одно подтверждение, что мы все делаем правильно. Фашистскую гадину нужно додавливать, — заявил Развожаев.