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Губернатор Севастополя уволил и.о. вице-губернатора Евгения Горлова
фото: телеграм-канал Евгения Горлова

Губернатор Севастополя уволил и.о. вице-губернатора Евгения Горлова

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:09 07.08.2024

Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов подозревается в коррупционных преступлениях.

Об увольнении своего зама так написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев:

Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание». Очевидно, что это не последняя новость о судьбе чиновника, который в правительстве Севастополя курировал жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство общественных территорий и природоохранную деятельность, — цитирует «Севастопольская газета» губернатора Михаила Развожаева. 

Евгения Горлова с января 2021 года был директором департамента городского хозяйства Севастополя. С января 2023 года — исполнял обязанности заместителя губернатора Севастополя. Ранее Е.Горлов работал в жилищно-коммунальной сфере городов Сочи и Ростова-на-Дону. 42-летний чиновник имеет степень кандидата наук.

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источник: «Севастопольская газета»

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