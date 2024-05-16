Гурзуф, музей А. С. Пушкина. Стройка продолжается

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина в рамках рабочей поездки в Гурзуф посетила музей А. С. Пушкина, в котором продолжаются ремонтно-реставрационные и реэкспозиционные работы. О сроках сдачи и важности объекта — ЗДЕСЬ.

Совместно с руководителями учреждений, представителями подрядной организации министр провела выездное совещание и проверила ход выполнения мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил А. С. Пушкин». На сегодняшний день продолжаются малярные работы на фасаде и в интерьерах, установка дверей и лестниц, мероприятия по благоустройству территории музея, укладка брусчатого покрытия, монтаж мультимедийных и электрических приборов, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Подчеркивается, что в связи с тем, что подрядной организацией ФАУ «РосКапСтрой» допущены отставания от графика производства работ на объекте, даны поручения о применении штрафных санкций в виде начисления пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом.

Кроме того, дополнительно даны указания об усилении контроля за сроками поставки заказанных материалов и оборудования для недопущения затягивания процесса производства работ, устранении выявленных нарушений, увеличении темпов производства работ и численности рабочих на объекте.

Вместе с тем ведется деятельность по реэкспозиции выставочного пространства республиканского музея. Создана художественная концепция экспозиции, а также изготовлен исторически достоверный костюм герцога Ришелье, продолжается реализация проекта по художественному оформлению основной экспозиции и приобретению подлинных предметов XVIII-XIX вв. для фондовой коллекции музея, — отметили в министерстве культуры Крыма.

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.